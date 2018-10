NAKON UTAKMICE S JORDANOM NA POVRŠINU ISPLIVAO ZABRINJAVAJUĆI DETALJ: ‘Bez toga ne postoji pravi nogomet’

Vatreni su u ponedjeljak navečer odigrali prijateljski susret s Jordanom.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ne baš uvjerljivoj predstavi uspjela je s 2:1 pobijediti Jordan u prijateljskoj utakmici odigranoj na Rujevici. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice protiv Engleske dao slobodno Luki Modriću, Ivanu Rakitiću i Ivanu Perišiću, a u posljednjem trenutku je ostao i bez Matea Kovačića. Još su prije zbog ozljeda otpali Marcelo Brozović, Šime Vrsaljko, Lovre Kalinić, Borna Barišić, Karlo Letica i Duje Čop te Ivan Strinić zbog bolesti.

VATRENIMA SE OTVORILA VELIKA PRILIKA: Ovo je glavni razlog zašto su iduća dva susreta u Ligi nacija od izuzetne važnosti

Zbog toga se otvorilo mjesta za igrače koji su dobivali manje prilika, a debi je upisao Karlo Bartolec.

Bez velikih šansi

“Nije baš bilo toliko velikih promjena jer smo u sastavu imali napadače koji su, neću reći standardni, ali su praktički standardni. Oni su prve zamjene i standarni igrači. Imali smo igrače u veznoj liniji koji ne igraju zajedno, ali su godinama zajedno. Rog je već dvije, tri godine tu, Badelj je tu da ne pričam, Pašalić je tu. Nije to baš tako novo da bismo si mi na neki način dopustili da protiv Jordana ne napravimo dvije, tri prave šanse. To baš nije normalno. Ali normalno je zato što je to u sklopu naših navika otprije. Mi takve utakmice jednostavno igramo bez dodatnog impulsa. Zbog toga je normalno da bilo koja reprezentacija koja je malo čvršća i hoće igrati discipliniraniju obranu može izvući povoljan rezultat”, prokomentirao je za Net.hr legendarni trener Ilija Lončarević.

Detektirao je on i jedan problem hrvatskog nogometa, a što se odražava i na izabranu vrstu.

Momčadska filozofija

“Na žalost, naš nogomet je takav i tako je u reprezentaciji da mi ipak sve bacamo samo na pojedince i na kvalitetu pojedinaca, a jako malo na zajedništvo, reklo bi se zajedničku nogometnu filozofiju. Bez momčadske filozofije ne postoji pravi nogomet. Prema mom mišljenju mi smo tu, ne samo sada, nego inače hendikepirani, jer odgajamo igrače koji su dobri individualci i koji se dobro uklapaju kad odu van i u one momčadi za koje igraju. Međutim, u reprezentaciji gdje igraju sa suigračima koji su možda bolji nego oni u klubovima ipak ne dajemo od sebe ono što bismo trebali da bi reprezentacija bila učinkovitija, a tu prije svega mislim na napad”, kazao je nekadašnji trener Dinama.

Posebno je pod povećalom u ponedjeljak navečer bio Bartolec, kojeg je Dalić testirao na desnom beku.

“On je otprije poznat. Nije on nikakva novost za ljude koji prate nogomet. On je novost u reprezentaciji. Solidan je i dobar igrač, a koliko se razvio nije se moglo vidjeti na ovoj utakmici. Trebat će još dosta provjera, i to je u redu. Ne može se ni samo tako ući u reprezentaciju ako niste baš ekstra klasa. Moramo ubuduće kao i do sada imati bolje te tzv. igrače koji nisu vrhunska klasa. Ti igrači bi trebali biti bolji. To je posao i naše škole nogometa i naše lige i svega što stvara takve igrače. Tu smo malo hendikepiraniji nego ostale velike nogometne nacije”, pojasnio je Lončarević.

S obzirom na neučinkovitost pred suparničkim vratima u posljednjih nekoliko utakmica u fokusu nogometne javnosti kalkulira se s povratkom Nikole Kalinića u reprezentaciju. On je iz nje izbačen poslije prve utakmice na SP-u jer je odbio ući u igru pod izgovorom da ga bole leđa.

Pitanje Nikole Kalinića

“Otvoren sam za povratak. Teško je za objasniti, no jasno je da bih se volio vratiti, ali neke stvari se moraju promijeniti“, rekao je Kalinić prije nekoliko dana u intervjuu za španjolski AS, ali nije naveo koje bi se “stvari” morale promijeniti.

Dalić mu je poručio da su mu vrata otvorena, ali da je na njemu potez.

“Bilo tko sa strane i izvan kruga reprezentacije i samog izbornika teško to može komentirati. Osobno znam da je to veliki propust igrača koji je napravio to što je napravio. Tu nema nikakvih dvojbi. Može li to ići pogotovo na ovaj način kako sam prije nekoliko dana čitao njegovu izjavu… Mislim da to ne ide. Hoće li oni pronaći način da se to sredi, ne znam, ali osobno smatram da je to prilično težak put nazad”, smatra legendarni trener.

Poslije pobjede Engleske u Španjolskoj, Vatrenima se otvorila prilika da s dvjema pobjedama zauzmu vrh skupine 4 Lige nacija.

“Sve su te tri reprezentacije podjednake i sve zavisi od dana i psihološke pripreme za pojedinu utakmicu. Mi za Španjolsku nismo bili psihološki spremni i to je bilo razumljivo. Samo je to u pitanju. Naravno, i ono što dan i sama utakmica nose. Što je tvoja koncentracija veća, kao i dekoncentracija protivničke obrane i napada, o tome ovisi povoljan ili nepovoljan rezultat. Nema sada tu prognoze mi ćemo pobijediti Španjolsku pa Englesku. To su naše želje, i to je u redu. Bit će dobro da pobijedimo Španjolsku pa da se dovedemo u situaciju za jednu pravu utakmicu u Engleskoj”, završio je Lončarević.