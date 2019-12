NAKON UTAKMICE NAVIJAČI TRAŽILI BURIĆEV ODLAZAK: ‘Na to ne mogu utjecati, jedini tko može je predsjednik kluba’

Rijeka je uvjerljivo pobijedila velikog rivala na njegovom stadionu

Nogometaši Rijeke pobijedili su Hajduk na Poljudu s čak 4:0, a nakon utakmice trener Bijelih stao je pred novinare i pokušao objasniti razvohj zbivanja na terenu.

“Mislim da smo jako dobro otvorili utakmicu i kako to biva, ono što smo trebali realizirati mi nismo to napravili. Danas je dan u kojem nemam objašnjenja za neke stvari. Iz akcije koju možeš jednostavno braniti smo primili gol. U organizaciji smo bili dobri. Visoki poraz ide na moju kapu jer sam ja taj koji je riskirao zadnjih deset minuta, išao sam na all in. Ja sam kriv za ovaj poraz, tako da igrači nisu krivi ništa nego ja. Ima dosta i dobrih stvari kod momaka, tako da ćemo to nastojati pokazati i demonstrirati u sljedećoj utakmici”, prenosi njegovu izjavu nakon susreta Dalmatinski portal.

Maksimalno koncentriran

Poraz od velikog rivala Rijeke splitska publika je teško prihvatila i nakon utakmice s tribina su se čuli povici “Buriću, odlazi!”

“Znate da sam maksimalno skoncentriran na rad. Na to ne mogu utjecati. Jedino tko može utjecat na to je predsjednik kluba. Što se mene tiče ja ću nastaviti dalje raditi s momčadi, jer mi to pričinjava zadovoljstvo. Još uvijek imam nevjerojatno veliku želju za daljnjim radom. Ako sam ja problem onda je to najmanji problem”, prokomentirao je Burić.

‘To je samo pitanje vremena…’

Burić vjeruje da može podignuti momčad nakon bolnog poraza.

“Mislim da smo to puno puta pokazali i dokazali. Meni to nije nešto novo. Mi smo imali tri pobjede, sve s nulom, pa nije valjalo. Dobili smo Dinama, bili prvi, opet nešto nije valjalo. Mi smo se svaki put uzdigli i vratili. Ne sumnjam da ćemo opet biti na pravom putu, to je samo pitanje vremena”, zaključio je.