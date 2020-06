Nakon tri mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa, velikim gradskim derbijem Seville i Real Betisa na praznom stadionu Sanchez Pizjuan nastavljeno je španjolsko nogometno prvenstvo. Bio je to 131. seviljski “El Gran Derbi”, sasvim sigurno jedan od najeksplozivnijih na svijetu. Nažalost, ovoga puta tribine su bile prazne. Španjolsko ministarstvo zdravstva naglasilo je da će se sve utakmice igrati bez gledatelja, uz propisane mjere prevencije širenja zaraze.

Derbi je na kraju pripao Sevilli koja je slavila sa 2-0, a oba gola je postigla u nastavku susreta. Sevilla je dominirala i u prvom poluvremenu, ali je tek u nastavku s dva brza gola slomila gradskog suparnika.

Domaćin je poveo u 56. minuti golom Lucasa Ocamposa iz kaznenog udarca. Prekršaj je skrivio Marc Bartra koji je naskočio na Luuka de Jonga što je za Antonia Mateua bio prekršaj za kazneni udarac. VAR je samo potvrdio njegovu odluku.

Šest minuta kasnije Fernando je nakon ubačaja iz kornera zabio za 2-0 i veliki korak prema trećoj uzastopnoj pobjedi u gradskom derbiju, te ukupno 62. Betis je dobio 38 utakmica.

In LaLiga's 1st game since March, 3rd-place Sevilla improved to 50 points on the season with a 2-0 win over Real Betis.

FiveThirtyEight's Soccer Power Index now gives Sevilla a 74% chance of qualifying for a UEFA Champions League place off of this victory. pic.twitter.com/gA86oLxqeN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 11, 2020