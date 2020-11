Brozović je pozitivan na koronavirus i nije na raspolaganju

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 5. kola skupine 3 Lige nacija u Solni izgubila od Švedske s 1-2 (0-2). Nakon ovog susreta možda je i više nego ikad postalo jasno da izbornik Zlatko Dalić mora pronaći dostojnu zamjenu Marcelu Brozovići. Jer, pokazalo se da Mateo Kovačić ne može obavljati zadaću koju obavlja Brozović i da je veznjak Intera u ovom trenutku nezamjenjiv.

Vidjelo se to kod prvog kola Šveđana. Lustig je dobio loptu na desnom boku, proigrao je Kuluševskog koji je utrčao u kazneni prostor Hrvatske, lakoćom se riješio pratnje Kovačića i zatim udarcem kroz blok Pongračića pogodio donji desni kut pokrivenog Livakovića.

“Velika taktička greška Matea Kovačića. Nema potrebe da se on uvuče toliko u krilu obrani. On nije idealan izbor za igrati sam tu šesticu, danas je dobro igrao s Modrićem u paru, ali više mi vuče osmici, igrač je koji stvara razliku. Na šestici je puno važnije koliko anticipirate igru. Nije važno koliko ste brzi i kakav ste nogometaš, nego kako stojite na terenu. On je dao previše prostora Kuluševskom, šestica mora biti tu”, rekao je Nenad Bjelica u analizi utakmice za Novu TV.

A koje se rješenje nameće? U aktualnom kadru su dva igrača koji mogu konkurirati za poziciju pored Modrića – Milan Badelj i Toma Bašić. Problem je samo što se Dalić ne oslanja previše na Badelja te je više na klupi nego na travnjaku, dok je Bašić tek prije nekoliko dana upisao prve minute u nacionalnom dresu protiv Turske.

Izborniku stoga nije preostalo puno opcije za Portugal, ali je jasno da će taktički morati imati sasvim drugačiji pristup nego u susretu sa Švedskom.