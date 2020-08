NAKON ŠTO JE NAPAO ČORIĆA, KONTROVERZNI AUSTRALAC OBRUŠIO SE I NA DRUGE TENISAČE: ‘Barem jednom mislite na ostale…’

Australski tenisač Nick Kyrgios odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu, koji bi 31. kolovoza trebao započeti na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku, a svoju je odluku obznanio u video poruci na Twitteru, rekavši kako to čini “za stotine tisuća Amerikanac koji su izgubili živote”.

“Neću igrati na ovogodišnjem US Openu. Srce me boli što neću biti tamo, natjecati se u jednoj od najvećih teniskih arena, na stadionu Arthura Ashea, ali to činim za moje ljude, za moje Australce, za stotine tisuće Amerikanaca koji su izgubili živote, za sve vas”, izjavio je 40. tenisač svijeta.

Nick Kyrgios pulls out of #USOpen:

“We can rebuild our sport and the economy but we can never recover lives lost.”

Kyrgios also slams players “dancing on tables, money grabbing your way around Europe, trying to make a quick buck hosting an exhibition.”pic.twitter.com/xKfvRA7TAc

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 1, 2020