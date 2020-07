NAKON REALOVOG SUPERTALENTA, BROZOVIĆU DOLAZI I VELIKA BAYERNOVA ZVIJEZDA? Iz Italije stiže senzacionalna vijest

Slavni nogometaš minhenskog Bayerna David Alaba velika je želja milanskog Intera, otkrio je talijanski manadžer Ivan Reggiani u razgovoru za Calciomercato.

Regianni je rekao kako već postoji dogovor između Intera i Alabe te da bi on mogao biti član Nerazzura u sljedećoj sezoni.

Alaba je jedan od najpoznatijih igrača Bayerna, u kojem je ponikao i s kojim je osvojio brojne trofeje, među kojima su devet naslova pobjednika Bundeslige, pet njemačkih Kupova i jedan Lige prvaka.

Alaba, koji igra na poziciji lijevog beka, mogao bi biti novo veliko pojačanje Intera za sljedeću sezonu. Taj je klub prošlog tjedna već potvrdio dolazak supertalentiranog desnog beka Achrafa Hakimija kojeg su za 45 milijuna eura doveli iz velikog Real Madrida.

