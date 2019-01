NAKON POVIJESNIH PRODUŽETAKA POZNATI SUDIONICI SUPER BOWLA: Patriotsi izborili treće finale zaredom

Poznati su sudionici 54. američkog Super Bowla

U 53. “Super Bowlu”, velikom finalu doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) igrat će Los Angeles Ramsi i New England Patriotsi koji su u dramatičnim konferencijskim finalima kao gosti nakon produžetaka svladali New Orleans Saintse, odnosno Kansas City Chiefse.

U finalu Nacionalne konferencije Ramsi slavili u New Orleansu sa 26-23, a to im je bilo i jedino vodstvo na susretu, dok su Patriotsi u finalu Američke konferencije pobijedili domaće Chiefse sa 37-31. Bilo je to prvi put u povijesti NFL-a da su dvije utakmice istoga dana otišle u produžetak.

Treće uzastopno finale za Toma Bradyja i New England

Suparnici Ramsima bit će Patriotsi koji su treću godinu zaredom izborili nastup u “Super Bowlu”. Bit će to deveti finale za momčad sa sjeveroistoka SAD-a otkako na poziciji “quarterbacka” imaju Toma Bradyja, a s klupe ih vodi Bill Belichick.

U Brady-Belichick eri ovo je bio već 13. konferencijiski finale za Patriotse, osmi uzastopni, te deveti prolazak do “Super Bowla”. Dosada su osvojili pet naslova, posljednjeg prije dvije godine kada su u Houstonu velikim preokretom svladali Atlanta Falconse, dok su lani izgubili završni dvoboj u Minneapolisu od Philadelphia Eaglesa.

Ovogodišnji “Super Bowl” igrat će se 3. veljače u Atlanti.