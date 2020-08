Nizozemski trener Ronald Koeman prošlog je tjedna preuzeo španjolskog giganta Barcelonu, koju očekuje velika rekonstrukcija igračkog kadra, nakon neuspješne sezone u kojoj nisu uspjeli obraniti naslov španjolskog prvaka i doživjeli najteži poraz u povijesti u Ligi prvaka kada su s velikih 8:2 izgubili od Bayerna.

‘RAKITIĆEV ODLAZAK JE PRIORITET ZA BARCU’: Španjolci poslali jasnu poruku Vatrenom i pronašli mu novi klub

Koeman je već održao nekoliko sastanaka s čelnicima Barce na kojima im je rekao da u sljedećoj sezoni neće računati na neke jako poznate igrače koji su igrali važnu ulogu na Camp Nou.

ČISTKA U BARCELONI: Nizozemac otpisao veterane koji su se upisali u klupsku povijest, uz Messija želi zadržati samo jednog senatora

Novinar madridskog AS-a Javi Miguel u ponedjeljak je objavio kako je na popisu igrača na koje Koeman ne računa i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Miguel piše kako je Koeman održao sastanak s čelnicima Barce Oscarom Grauom i Ramonom Planesom na kojem ih je obavijestio da ne računa na Luisa Suareza, Artura Vidala, Rakitića i Samuela Umtitija.

📰[AS – @fansjavimiguel 🥇] | Ronald Koeman, after meeting this morning with Oscar Grau and with Ramon Planes, has begun the process of discarding players & inform them that they are not within his project. The players ruled out by Koeman are Suarez, Vidal, Rakitic and Umtiti. pic.twitter.com/z7hkxjyxG3

