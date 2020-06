NAKON KRATKE I TEŠKE BOLESTI PREMINULA SESTRA GENNARA GATTUSA: Imala je samo 37 godina

Francesca Gattuso, sestra slavnog talijanskog nogometaša Gennara, preminula je u utorak u dobi od 37 godina nakon teške i kratke bolesti, javlja Corriere dello Sport.

Ona je prije četiri mjeseca završila na odjelu intenzivne njege, a nedavno je hitno operirana.

Francesca Gattuso je radila kao tajnica u talijanskom nogometnom velikanu Milanu, iz kojega su se od nje oprostili na društvenim mrežama.

Gennaro je zbog te tragedije naglo napustio svoj klub Napoli, čiji je trener od prosinca prošle godine.

We send a hug and our condolences to Gennaro Gattuso and his family after the death of his sister Francesca, aged just 37.

😪🙏❤️️🖤 pic.twitter.com/GnUnJTydAK

— SempreMilan (@SempreMilanCom) June 2, 2020