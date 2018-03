NAKON DEBAKLA OGLASIO SE I IZBORNIK ARGENTINE: ‘Ja preuzimam odgovornost za ovo, nemojte kriviti igrače’

“Messi je trenirao, ali je odjednom osjetio umor i nije mogao igrati. No bio je uz momčad cijelo vrijeme, bio je u svlačionici, pričao je na poluvremenu”, rekao je Sampaoli

MESSI NIJE MOGAO GLEDATI SRAMOĆENJE ARGENTINE: Zvijezdi Barcelone bilo je dosta predstave suigrača

Argentina je u prijateljskoj utakmici protiv Španjolske doživjela jedan od najtežih poraza u svojoj povijesti. Igrači Jorgea Sampaolija poniženi su sa čak 6-1, a argentinski izbornik odlučio je preuzeti svu odgovornost.

“Španjolska nas je ošamarila, ali moramo nastaviti raditi i analizirati ovu utakmicu kako se ovakve stvari ne bi dogodile na Svjetskom prvenstvu. ‘Razlika na terenu nije bila tolika koliko možda rezultat sugerira. A ovakvi atipični rezultati mogu promijeniti perspektivu kod trenera ako se ne analizira sve. Zato moram analizirati utakmicu i donijeti odluke”, rekao je Sampaoli.



Lionel Messi nije igrao za Argentinu zbog ozljede, a to se itekako osjetilo na njihovoj igri:

“Messi je trenirao, ali je odjednom osjetio umor i nije mogao igrati. No bio je uz momčad cijelo vrijeme, bio je u svlačionici, pričao je na poluvremenu. Sve vrijeme je bio uz nas, on je dodatna vrijednost reprezentaciji. Iznenadili su nas, napali vrlo izravno. Došlo je do brzih pogodaka i to je stvorilo veliku razliku u rezultatu. Nisam očekivao toliko snage i žestine od suparnika. Ja preuzimam odgovornost za ovo, nemojte kriviti igrače.”