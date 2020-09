Nakon Borne Ćorića i hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u 2. kolo US Opena nakon što je poslije dva i pol sata borbe pobijedila Čehinju Terezu Martincovu sa 5-7, 6-2, 6-4.

Hrvatska tenisačica je izvukla meč u kojem je gubila 0-1 u setovima, te 1-3 u odlučujućem setu.

Bio je to susret koji je obilovao pogreškama s obje strane. Tenisačice su sakupile čak 91 neforsiranu pogrešaka. Čehinja jednu više. Petra je propustila i 16 break lopti. Srećom, Martić je u drugim segmentima igre bila bolja i nakon više od dva i pol sata igre je slavila.

Za 29-godišnju hrvatsku tenisačicu ovo je osmi nastup na US Openu, a najdalje je stigla lani, kada je izgubila od Serene Williams u osmini finala.

Čehinja je u prvom setu povela 3-1, no Petra je odmah vratila izgubljeni servis, a potom izjednačila na 3-3. Nažalost, kod 6-5, Martincova je načinila novi break za 7-5 i vodstvo u setovima.

I Martić je imala priliku doći do drugog breaka u prvom setu. Imala je čak šest break lopti, ali nije uspjela iskoristiti niti jednu.

U uvodnom gemu drugog seta, Martić je nastavila propuštati breka lopte. I to čak četiri. Srećom, dobila je i petu priliku koju je napokon iskoristila i povela sa 1-0. Bio je to gem nakon kojeg je Martić napokon počela igrati kako zna. Nanizala je tri gema za sigurno vodstvo 4-0, a zatim i mirno privela set kraju rezultatom 6-2.

Nažalost, odlučujući treći set, nije dobro krenuo za Martić. Čehinja je pri vodstvu 2-1 napravila break i došla do prednosti 3-1. Ipak, hrvatska tenisačica se pribrala i serijom 4-0 okrenula set u svoju korist. Čehinja je smanjila na 5-4, da bi Martić na svoj servis osvojila gem za pobjedu.

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda hrvatske tenisačice koja je u prvom okršaju 2015. u austrijskom Bad Gasteinu slavila sa 6-4, 7-5.

U susretu 2. kola Petru Martić očekuje Ukrajinka Katerina Bondarenko koja je bila bolja od Amerikanke Allie Klick sa 3-6, 6-3, 6-1.

