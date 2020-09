Nijemac je tijekom karijere imao nekoliko neobjašnjivih ispada

Utrka u Monacu 2006. godine imala je buran uvod. Dan prije, tijekom kvalifikacija, Michael Schumacher izazvao je vjerojatno najveći skandal u svojoj karijeri. Naime, vodio je u kvalifikacijama, ali je prije posljednjeg kruga naglo zaustavio svoj bolid kako bi prisilio suce da pokažu žutu zastavicu i na taj način spriječio konkurenciju da poprave svoje kvalifikacijsko vrijeme.

Najveći rival u to vrijeme mu je bio Fernando Alonso. Uoči ulaska u taj posljednji kvalifikacijski krug Španjolac je bio znatno brži od Schumachera, a onda je Nijemac krenuo u realizaciju svoje ideje. Nakon istrage oduzeta mu je najbolja startna pozicija te je utrku počeo s posljednjeg mjesta. Alonsu je pak dobio pole position te je osvojio utrku. U dokumentarcu ‘The Race to Perfection’, Schumacherov tadašnji kolega Felipe Massa ispričao je kako je došlo do ove ideje.

“Bili smo na sastanku i pričali smo o kvalifikacijama. U to vrijeme koristila su se dva seta guma za kvalifikacije. Onda je Michael rekao nešto: ‘Da, ali ako smo brži na početku, a onda stavimo drugi set…’ Pa je Ross Brawn nastavio ‘Možda možemo isprovocirati žutu zastavicu’. Potom sam dodao: ’Iz zabave. Ne, ozbiljno, iz zabave?’. Na kraju se dogodilo točno to”, kazao je Massa i nastavio.

“Tako je Michael na kraju proveo tu ideju”, rekao je Brazilac. Schumacher je u to vrijeme negirao da je namjerno zaustavio bolid.

“Sjećam se da sam nakon sastanka rekao kako ne mogu vjerovati da je to napravio. Napravio je to, ali jedina stvar koju tada nije smio reći je da je to napravio. Trebalo mu je godinu dana da mi prizna da je to namjerno napravio”, ispričao je Massa.

“Godinu dana. Rekao sam mu, kako si to mogao napraviti. To pokazuje da svi griješe u životu, a to je definitivno bila pogreška”, kazao je. O incidentu se očitovao i tadašnji šef Ferrarija Ross Brown.

“Michael je povremeno znao napraviti takve lude stvari, stvari koje nikada nisu imale logično objašnjenje. Bio je jako kompetitivan. U Monacu nije bilo potrebe za tim s obzirom na gume i bolid koji smo imali. Bio je to glup potez. Jedan od ona dva ili tri kratka spoja koje je Michal imao u svojoj karijeri”, ispričao je Brown.