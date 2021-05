NAJZGODNIJA MMA BORKINJA SKINULA SE U TANGE NAKON PORAZA: Atraktivna Valeire pokazala savršenu guzu i tako odgovorila hejterima

Atraktivna Bellatorova MMA borkinja Valerie Loureda bila je veliki favorit u meču protiv Hanne Guy, ali na kraju je doživjela težak poraz i za sada je prekinut njezin veliki uspon u svijetu MMA-a.

Protivnica je bila bolja tijekom cijelog meča i na kraju su joj suci dodijelili pobjedu, a Valerie se osim s porazom morala suočiti s lavinom negativnih komentara na društvenim mrežama, gdje je vrlo aktivna.

Na Instagramu i Twitteru napali su je kritičari i naslađivali se zbog njezina poraza i to ponajprije jer je Loureda nakon prošlog meča u kojem je slavila, pobjedu proslavila twerkanjem. Većina njezinih suborkinja protivi se njezinoj promociji na društvenim mrežama, odnosno tome što se često skida samo u donje rublje, zato što twerka i ponosno pokazuje svoje tijelo.

Valerie im je svima odgovorila na kritike baš u svom stilu. Skinula se u minijaturne tange i još manji grudnjak i bacila im “srednjaka”.

on to the next 🤪 pic.twitter.com/OlDxVCs0gc

— Valerie Loureda (@valerielouredaa) May 23, 2021