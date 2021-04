NAJZGODNIJA NOVINARKA JE PONOVNO SAMA: Diletta ostavila dečka, preko jedne stvari nije mogla prijeći

Diletta i turski glumac Can Yaman bili su u vezi četiri mjeseca

Najljepša sportska nnovinarka na svijetu Diletta Leotta prekinula je sa svojim dečkom, turskim glumcem Canom Yamanom, objavili su talijanski tabloidi.

Njihova veza trajala je četiri mjeseca, a Talijanka je inicirala prekid.

Novella 2000 je objavila da je Diletti je smetala njegova ljubomora i to što se nije mogao nositi s brojnim pogledima usmjerenim prema njegovoj djevojci.

“Izgleda da je ona odlučila završiti sa svime. Njegov šarm nije bio dovoljan, jer Diletta nije mogla prijeći preko nekih stvari. Zato je odlučila završiti vezu na koju su mnogi gledali sa skepticizmom od samog početka”, rekao je novinar blizak Diletti Roberto Alessi.

Drugi novinar, Santo Pirrotta, je rekao da je sve puklo zbog Yamanove ljubomore.

“Njegova ljubomora nije nikako pomagala. On je mislio da su njene fotografije na društvenim mrežama previše provokativne. To je prerazličito od njegove kulture. Vratila mu je i zaručnički prsten, no još uvijek nitko ne želi javno potvrditi da je veza gotova”, ispričao je Pirrotta.

Atraktivna Diletta radi na talijanskoj TV postaji DAZN, a ranije je bila na Sky Sportsu na emisiji o Seriji B, drugom razredu talijanskog nogometa.

Uz profesionalnu karijeru, ona je velika zvijezda na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije na kojima se hvali svojim zanosnim tijelom, a to je recept koji se pokazao jako uspješnim, čemu u prilog ide i činjenica da je na Instagramu prati gotovo osam milijuna ljudi.