Kapetan Barcelona Argentinac Lionel Messi obavijestio je vodstvo kluba da želi otići što prije, javili su u utorak argentinska mreža Tyc Sports i španjolska Marca.

KRIZA NA CAMP NOU: Barcin dužnosnik smiruje javnost, znači li ovo da bi Messi ipak mogao promijeniti odluku?

Prema izvješću Tyca, Messi, koji je cijelu svoju karijeru proveo u Barci, obavijestio je klub o svojoj želji da ga napusti burofaxom, uslugom sličnom faksom koja jamči sigurnu komunikaciju i koristi se u Španjolskoj.

Izazvalo je ovo šok kod svih pristalica katalonsko velikana, a burno je reagirao bivši Barcin direktor i kandidat za budućeg predsjednika kluba Toni Freixa.

Former Barca director and current presidential candidate Toni Freixa says he's not too bothered about Messi's decision though.

"The contracts are to be fulfilled and what Messi has to do is come with €700m (£628m) and leave."

Reported by @MirrorFootball#FCBarcelona #Messi pic.twitter.com/gt7ym63umM

— efootball.in (@EfootballI) August 26, 2020