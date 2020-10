Kao i uvijek bio je bez dlake na jeziku dok je govorio o El Animalu

Hrvatski boksač Alen Babić otvorio je dušu u intervjuu za YouTube kanal Boxing UK. U njemu se osvrnuo na svoju prošlu borbu, ali idući meč s Tomom Littleom. >Međutim, razgovor nije mogao proteći bez pitanja o njegovom rivalstvu s Filipom Hrgovićem.

“Govore da stalno pričam o njemu, a zapravo me ljudi stalno pitaju za njega. Kad me pitaju, ja odgovorim. Muškarac sam, nisam je**** ku*ka. Rekao sam tisuću puta, ne volim ga, je*** ga. Želim sljedeće godine odraditi 10 mečeva, neka on bude posljednji. U Hrvatskoj ili Velikoj Britaniji, ali tek kad se navijači vrate na tribine. Filip je dobar boksač, bolji od svih s kojima sam boksao”, rekao je Babić.

Odgovorio promotoru

Osvrnuo se i riječi El Animalovog promotora Kallea Sauerlanda koji je izjavio je da Babić još nije spremah za Hrgovića.

“Mogu prozivati koga god hoću. Čuo sam da je plakao Eddieju Hearnu na telefon, da se žalio na mene. Gledajte, ja sam na dobroj strani. Hrgovića ne volim jer je klasični nasilnik, vjerujte mi, ljudi će to brzo shvatiti. Filip je baš je**** nasilnik, a ja sam uvijek uz ono manje dijete, koje se ne može obraniti. I mene su u djetinjstvu maltretirali. Želim pokazati tim klincima da je sve moguće. Mogu pričati sr*nja o meni. Ako su frajeri, neka dođu ovdje, ali budite sigurni, neće otići. I cura trenira sa mnom, isto je u boksu i luđa je od mene. Možete birati tko će vas prebiti”, rekao je među ostalim.

Dio o Hrgoviću pogledajte od 15:30.