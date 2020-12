UEFA je objavila najbolju momčad sastavljenu od mladih igrača klubova koji su igrali u Europskoj ligi.

UEFA ODALA VELIKO PRIZNANJE DINAMU: Čak dvije zvijezde Modrih u momčadi kola Europske lige

U tom sastavu našla su mjesto čak tri hrvatska nogometaša mlađa od 24 godine. Hrvatska je tako na prvom mjestu država s najvećim brojem nogomateaša u idealnoj mladoj momčadi, s jednim igračem više od Portugala i Francuske koji tamo imaju po dva svoja igrača.

UEFA announced their @EuropaLeague breakthrough team of the year for players <24 years of age.

3 CRO players are in starting XI:

Ivan Nevistic

Josko Gvardiol

Lovro Majer

Number of players represented in the team by leagues:

3x 🇭🇷

2x 🇵🇹

2x 🇫🇷

1x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1x 🇩🇪

1x 🇪🇸

1x 🇳🇱

— Tomislav Globan (@tgloban) December 29, 2020