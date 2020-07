NAJVEĆI NJEMAČKI TALENT ZATRAŽIO TRANSFER? Najbliže je Kovačićevom Chelseaju, ali Bluesi imaju opasnu konkurenciju

Jedan od najtalentiranijih, ako ne i najtalentiraniji njemački nogometaš, 21-godišnji Kai Havertz, zatražio je transfer iz svojeg Bayer Leverkusena jer želi promijeniti sredinu u nadolazećem prijelaznom roku, piše Sport Bild.

Havertz ulazi u pretposljednju godinu ugovora, a nije pristao na njegovo produljenje, što mu je Bayer nudio.

Za njega su zainteresirani brojni europski nogometni velikani, a Bild javlja kako je on najbliži odlasku u Chelsea, engleskog prvoligaša koji je već osigurao dolazak sjajnog njemačkog napadača Tima Wernera iz Leipziga.

Chelsea want to follow up their £53million move 2 sign Timo Werner by stealing @manutd & @LFC transfer target Kai Haverz, according 2 reports in Germany. BILD's Head of Football, Christian Falk, claims the Blues r interested in making a move to sign the Bayer Leverkusen wonderkid pic.twitter.com/3G8ypzS1dv

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) June 6, 2020