Svi hrvatski nogometni zaljubljenici sjećaju se slavnog, ali i bolnog poraza Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine od Francuske. Priča je to koju ne treba posebno prepričavati, dovoljno je samo reći da još uvijek ne znamo zašto je Lillian Thuram baš tada odlučio zabijati golove. Francuski branič upisao je 142 nastupa za svoju reprezentaciju, a zabio je samo dvaput, unutar tih 90 minuta u utakmici protiv Hrvatske

🇫🇷 In a record 142 France appearances, he scored just twice

🤯 It just so happened that both those goals – scored within 23 minutes of each other – fired France to their first #WorldCup final

🎂 Happy birthday, Lilian Thuram!#HBD | @FrenchTeam pic.twitter.com/sJc8Yq7Hhc

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 1, 2021