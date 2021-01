NAJVEĆE IZNENAĐENJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU, FRANCUSKA OSTALA BEZ FINALA: Sjajni Šveđani ih deklasirali i ušli u prvo finale nakon 20 godina

Tekstualni prijenos polufinalne utakmice između Francuske i Švedske mogli ste pratiti UŽIVO na Net.hr-u

Švedska reprezentacija prvi je finalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometaše koje se održava u Egiptu, Šveđani su u polufinalu nadigrali Francuze sa 32-26 (16-13).

Švedska je napadački fantastično odigrala prvo poluvrijeme tijekom kojega francuski vratari nisu ostvarili niti jednu obranu. Nakon što je povela sa 8-7 u 15. minuti Švedska više nije ispuštala prednost sve do kraja dvoboja. Do poluvremena je povela s tri razlike (16-13), a u nastavku je mirno održavala prednost od tri do šest pogodaka prednosti.

Prvo finale nakon 20 godina

Najefikasniji u sastavu Švedske bio je Hampus Wanne sa 11 golova, šest je uz stopostotni učinak dodao Daniel Pettersson, dok su Nedim Remili i Hugo Descat sa po četiri pogotka predvodili Francusku.

Švedska će tako po osmi put zaigrati u finalu svjetskog prvenstva, no prvi put nakon 20 godina. Dosada je osvojila četiri naslova, posljednji upravo u Egiptu 1999. godine. Francuska je, pak, na drugom SP zaredom zaustavljena u polufinalu, prije dvije godine je izgubila od Danske, a sada je kobna bila Švedska.

Švedska će u nedjeljnom finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu će od 20.30 sati igrati branitelj naslova Danska i europski prvak Španjolska. Francuska će također u nedjelju igrati za broncu protiv poraženog iz drugog polufinala.

Svjetsko prvenstvo u rukometu, polufinale

Egipat, Kairo, petak, 17.30 sati

Francuska – Švedska 26:32

60′ Descat zabija za Francuze, a nakon njega Šveđani preko Wannea zabijaju za kraj. Utakmica završava velikom pobjedom Švedske, 31:26.

59′ Francuzi su razbijeni, a Šveđani atrakcijom završavaju fenomenalnu utakmicu. Cepelin Claara za 31:26.

58′ Carlsbogard zabija iz kontre za 25:20 i veliko slavlje u švedskoj ekipi.

56′ Porte smanjuje na 25:29, ali teško da će Francuzi uspjeti preokrenuti do kraja utakmice.

56′Wanne igra utakmicu za pamćenje, ponovno zabija s krila i Šveđani su na milimetar do finala.

55′ Francuzima treba čudo za plasman u finale, Mem je sada mogao smanjiti, ali njegov šut s šest metara ne ulazi u mrežu.

53′ Švedska juri prema finalu. Pettersson s krila poentira za 28:24.

51′ Novi problem za Francuze. Dipanda je tdobio izravan crveni karton zbog grubog prekršaja.

51′ Brzi golovi s obje strane, ali prednost Švedske ostaje ista. Sada vode 27:23.

47′ Šveđani ne dopuštaju Francuzima da im se približe. Descat je smanjio na -3, ali Wanne s krila brzo vraća Šveđane na sigurnu prednost.

46′ Uspjeli su se Francuzi na tren približiti, Claire sa šest metara smanjuje na 20:23, ali Pettersen ubrzo vraća na ćetiri gola razlike.

44′ Descat s krila smanjuje na 19:23.

43′ Šveđani vode s pet golova, zabio je Gottfridsson. Ovo je sada postaje jako zabrinjavajuće za Francusku.

40′ Francuzi drže priključak, Fabregas zabija za 18:21, ali teško će “Tricolori” uspjeti preokrenuti ako im se vratari ne probude jer do sada imaju samo dvije obrane.

39′ Švedska opet na +4, zabio je Lagergren.

37′ Novi problam za Francuze. Acquevillo mora dvije minute van i Petterson zabija za 20:16. Remili u sljedećem napadu pogađa za 17:20.

36′ Švedska bježi na +3, Wanne ne griješi iz sedmerca.

35′ Švedska vraća +2, Wanne zabija.

34′ Greška Šveđana, Wanne ne pogađa i Descat smanjuje na 16:17.

33′ Gol Francuza. Remili pogađa za 15:17.

32′ Francuzi prvi zabijaju, Acquevillo zabija 14 gol za svoju ekipu, ali Šveđani se brzo vraćaju na +3. Zabio je Pettersson.

31′ Počelo je drugo poluvrijeme.

30′ I Francuzima je isključen igrač, Dipanda mora vani, a Palicka čudesno brani udarac Valentina Portea. To mu je sedma obrana danas i poluvrijeme završava rezultatom 16:13.

29′ Šveđani u problemima. Isključen je Petterson i neće ga biti do kraja 1. poluvremena, a Tournat pogađa za 13:15.

27′ Francuzi smanjuju zaostatak na -3. Mahe iz sedmerca za 12:15.

26′ Wanne igra odlično, švedsko krilo zabija za 15:11. Francuzi su na velikim mukama.

24′ Šveđani i dalje lete po terenu i kontrama stižu do laganih golova. Francuzi se drže na 3-4 gola zaostatka. Snažni pivot Tournat je zabio za 11.14.

22′ Šveđani kontrama “ubijaju” Francuze, Claar za četiri gola prednosti, na semaforu stoji 12:8.

18′ Palicka na golu Švedske stvarno sjajno brani. Nakon njegove obrane Lagergren iz kontre zabija za 10:7.

15′ Šveđani izjednačuju i brzo se vraćaju u vodstvo preko Wannea.

14′ Francuzi u vodstvu, imali su ‘Tricolori’ seriju 3:0 i Mahe zabija za 7:6.

12′ Francuzi su se vratili i uspjeli konačno izjednačiti. Abalo zavbija za poravnanje.

10′ Francuzi su i dalje “u minusu”, ali ne dopuštaju Šveđanima da se odlijepe, 5:4 stoji na semaforu.

7′ Francuzi se čine jako nervoznima i rade neshvatljive pogreške. Palicka im brani udarac, a Pettersson zabija iz kontre.

3′ Šveđani su sjajno krenuli. Wanne zabio za 3:1, ali Mem brzo smanjuje na 3:2.

2′ Šveđani vraćaju vodstvo, zabija Gottfridsson.

1′ Švedska je prva povela, zabio je Carlsbogard s devet metara, a Francuzi jako brzo uzvratili i izjednačili.

1′ Utakmica je počela.

Rukometaši Švedske i Francuske čine jedan polufinalni par Svjetskog prvenstva u Egiptu, a za drugo mjesto u finalu borit će se Danska i Španjolska. Aktualni svjetski prvaci iz Danske u prvom su četvrtfinalu svladali reprezentaciju domaćina s 39-38 (28-28, 34-34, 35-35) tek boljim izvođenjem sedmeraca.

[VIDEO] TRENUTAK POMRAČENJA UMA MIKKELA HANSENA: Svi pričaju o njegovom suludom potezu i odluci hrvatskih sudaca

Mikkel Hansen je s deset pogodaka bio najbolji strijelac Danske, ali se umalo pretvorio u tragičara, kad je zaradio crveni karton na kraju prvog produžetka i omogućio Egipćanima da iz sedmerca izbore drugi produžetak. Po šest golova postigli su Magnus Saugstrup, Lasse Svan i Mathias Gidsel. Junak Danske bio je vratar Niklas Landin koji je u raspucavanju zaustavio dva šuta Egipćana. Domaću reprezentaciju je s 11 pogodaka predvodio Yahia Omar, a osam puta je precizan bio Yehia Elderaa.

POZNATI SVI POLUFINALISTI SVJETSKOG PRVENSTVA: Ovog petka čekaju nas prave rukometne poslastice

Danska će u polufinalu igrati protiv Španjolske koja je sa 31-26 nadigrala dvostruke svjetske doprvake Norvežane. Španjolski vratar Rodrigo Corrales je bio proglašen igračem utakmice za svojih 19 obrana. Alex Dujshebaev je s osam pogodaka bio najefikasniji igrač kod aktualnih europskih prvaka, a šest golova postigao je Ruben Marchan.

Ozljeda Sagosena

Norvežani su bili hendikepirani, jer se u 24. minuti ozlijedio njihov najbolji igrač Sander Sagosen koji je do tada postigao četiri pogotka. Najefikasniji norveški igrač na kraju utakmice bio je Magnus Jondal sa šest golova.

Najuvjerljiviju četvrtfinalnu pobjedu ostvarila je Švedska koja je s 35-23 nadigrala Katar. Lucas Pellas i Valter Chrintz bili su najefikasniji kod Šveđana sa po osam pogodaka svaki. Katarsku reprezentaciju predvodio je Frankis Marzo s pet golova.

Šveđani će se za mjesto u finalu boriti protiv Francuske koja je tek u produžetku uspjela slomiti otpor Mađara i slaviti s 35-32. Nakon 60 minuta rezultat je bio 30-30. Mađari su sjajno otvorili utakmicu i u više navrata imali po šest pogodaka prednosti u prvom poluvremenu, ali Francuzi su uspjeli već do odmora zaostatak svesti na dva gola. Francuska je u zadnje tri minute osnovnog dijela ušla s tri pogotka prednosti (30-27), ali su Mađari serijom 3-0 izborili produžetak. U dodatnih deset minuta Francuzi su bili bolji i izborili mjesto u polufinalu.

Michel Guigou sa šest pogodaka i Hugo Descat s pet bili su najbolji strijelci kod pobjednika. Kod Mađara je šest pogodaka postigao Bence Banhidi, a po pet Mate Lekai i Bendeguz Boka.

Polufinalni dvoboji na rasporedu su u petak, 29. siječnja. Od 17.30 sati za finale će se boriti Francuska i Švedska, a od 20.30 sati Danska i Španjolska.

Polufinale (petak, 29.1.)

Francuska – Švedska (17.30)

Danska – Španjolska (20.30)

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.