NAJVEĆA ZVIJEZDA BAYERNA NAHVALILA PERIŠIĆA KAO RIJETKO TKO: Zbog jedne njegove izjave razloga za sreću imat će i Kovač

Bivši izbornik će i dalje moći računati na najboljeg igrača, dok je Vatreni primio ogroman kompliment

Poljski napadač Robert Lewandowski na zastrašujući je način ušao u novu sezonu. Pet je golova zabio u prva dva kola i na taj način pokazao da će i dalje biti glavni oslonac Nike Kovača. Zbog toga se svi u klub nadaju da će uskoro staviti potpis na novi ugovor.

“Trebamo još samo neke detalje dogovoriti. Jako dobro se osjećam u Münchenu. Klub ima iste ciljeve kao i ja: osvajati trofeje, što uključuje i Ligu prvaka”, izjavio je napadač za Sport Bild.

Nedavno je zbog politike transfera kritizirao vodstvo kluba što je stavilo pod znak upitnika njegovu klupsku budućnost.

Ključni sastanak

“Razgovarao sam sa Salihamidžićem i Rummeniggeom i odgovorili su mi na moja pitanja. Nakon toga znao sam da će se nešto dogoditi i da će doći kvalitetna pojačanja. To mi je bilo važno i to me umirilo”, rekao je Poljak. Jedan od igrača koji je stigao je Ivan Perišić.

“Uvjeren sam da on ove sezone može biti veliko iznenađenje. Dobro igra s obje noge, dobar je u igru glavom, robustan je i dobar je dribler. Može nam odmah pomoći, staviti druge igrače pod pritisak i natjerati ih da budu bolji”, poručio je.

Bayern mu je ovog ljeta htio dovesti rezervu, ali se to se nije dogodilo.

“To neće predstavljati veliki problem. Müller, Coutinho ili Ivan mogu igrati u napadu. On to može, baš kao i Gnabry”, naglasio je.

Bayern ovog vikenda na svom stadionu igra s Mainzom i to je nova prilika Poljaku da se pokaže u najboljem izdanju.