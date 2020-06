NAJŠOKANTNIJE PRIZNANJE MIKEA TYSONA: ‘Kad sam bio dijete jedan me muškarac pretukao i seksulano zlostavljao’

Svi čekaju da opet navuče rukavice i pokaže što zna

Legendarni američki boksač Mike Tyson opet je u središtu pozornosti svjetske javnosti nakon što se s 53 godine na leđima odlučio vratiti se u ring. Zbog toga svako malo razni svjetski portali izvuku poneki detalj iz njegova života. Što je i sada slučaj. Naime, Tyson je prije nekoliko godina u intervjuu za ESPN otkrio zastrašujuće detalj iz svoga djetinjstva.

TYSONOVA MRAČNA STRANA KOJU SU BAŠ SVI ZABORAVILI: Sljedeći put kada ga počnete idolizirati, prisjetite se ovog

“Bio sam seksualno zlostavljan kao dijete. Nisam želio da se to zna. Ljudi ne žele pričati o tome jer se zbog toga osjećaju manje vrijednim. Naučio sam s vremenom da to ne znači da si manje muškarac jer se to dogodilo. Zbog toga sa očvrsnuo”, kazao je Tyson svojevremeno.

Uhvatio ga na ulici

“Bio sam dječak, imao sam sedam godina. On je bio stariji čovjek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam vidio. Nije mi nelagodno zbog toga. To je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo veliki utjecaj na moj život. Prebrodio sam to tijekom borilačkih dana”, kazao je.

U razgovoru za Opie Radio otkrio kako se to dogodilo dok je šetao ulicom te da je u jednom trenutku neki muškarac zgrabio. Dodao je kako nakon toga nije išao na policiju.

Početkom svibnja i desetak dana nakon što je objavio video u kojem je najavio povratak u ring zbog dobrotvornog meča u četiri runde, “Iron Mike” je objavio novu snimku s priprema za povratak u ring.

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji još jednom je oduševio svoju vjernu vojsku fanova pokazavši brzinu ruke i snagu udaranja.

“Vratio sam se,” zaključio je Tyson video jednostavnom, ali jasnom porukom.

Bivši prvak je prije 10-ak dana poručio kako se želi boriti kako bi pomogao beskućnicima i ljudima koje je, poput njega, uništila droga.