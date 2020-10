Najskuplji srpski nogometaš u povijesti, 21-godišnji Luka Jović, prošlog ljeta je stigao u Real Madrid iz njemačkog Eintrachta u transferu vrijednom 60 milijuna eura.

[FOTO] NOGOMETAŠ REALA JE ZBOG FATALNE SRPKINJE BJEŽAO IZ KARANTENE: Opet je počela objavljivati golišave fotografije

U Kraljevskom klubu Jović se nije najbolje snašao i nije uspio opravdati novac koji je Kraljevski klub uložio u njega. U Realu je razočarao svojim izvedbama na travnjaku, a nisu mu pomagale ni neke skandalozne situacije u kojima se našao.

Trebao je biti nasljednik Realove ‘devetke’ Karima Benzeme, no to nije dokazao na terenu.

📰Tuttosport: AC Milan monitors Jovic's situation with Real Madrid. If there is a possibility that the striker leaves in January, the Rossoneri club would be interested in signing the player. pic.twitter.com/qp84owYjXD

— AC Milan Reports (@ACMReports) October 9, 2020