Srpski nogometaš Luka Jović prošlog ljeta je stigao u Real Madrid iz njemačkog Eintrachta u transferu vrijednom 60 milijuna eura te tako postao najskuplji nogometaš iz te zemlje u povijesti.

ŽESTOK NAPAD NA ZIDANEA ZBOG NAJSKUPLJEG SRPSKOG NOGOMETAŠA: ‘Ako to napravi, mora podnijeti ostavku…’

No, on se prošle sezone nije uspio iskazati i opravdati novac koji je Kraljevski klub uložio u njega. U Realu je razočarao svojim izvedbama na travnjaku, a nisu mu pomagale ni neke skandalozne situacije u kojima se našao. Trebao je biti nasljednik Karima Benzeme, no ispostavilo se da nije ni njegova sjena.

Nakon prve sezone u kojoj nije opravdao očekivanja konstantno ga se povezuje s transferom u neki drugi klub, no čini se da to nije u njegovim planovima.

Talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira objavio je da je Jovićev menadžer Fali Ramadanim rekao je Upravi Real Madrida da Jović želi i nadolazeće sezone biti član Kraljevskog kluba.

Luka #Jovic wants to stay at #RealMadrid. The agent of the serbian striker (Fali Ramadani) has announced the chosen to Madrid’s board. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 2, 2020