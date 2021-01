Real Madrid i Eintracht Frankfurt postigli su u četvrtak sporazum kojim se i službeno ovjerava povratak u njemački klub srpskog napadača Luke Jovića (23) na posudbi do kraja sezone.

ZAŠTO JE NAJSKUPLJI SRPSKI NOGOMETAŠ JEDAN OD NAJVEĆIH PROMAŠAJA REAL MADRIDA?: ‘Ovo su razlozi zbog kojih nije uspio…’

Jovićev povratak u Eintracht potvrdio je i sportski direktor njemačke momčadi Fredi Bobić.

“Luka Jović bit će nam posuđen do ljeta. Moramo još riješiti nekoliko detalja poput medicinskog pregleda. Nadam se da će se vrlo brzo vratiti kući. Luki u posljednje vrijeme u Madridu nije bilo lako. Za njega je važno vratiti se u Eintracht”, rekao je Bobić u četvrtak.

Luka Jovic has rejoined Eintracht Frankfurt on loan from Real Madrid until the end of the season 📝 pic.twitter.com/4sghNdzVUM

— B/R Football (@brfootball) January 14, 2021