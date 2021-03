Amerkanac Stipe Miočić izgubio je u nedjelju UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču orgniziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

JESTE LI PRIMJETILI FATALNU MIOČIĆEVU POGREŠKU? Stipe nikako, ali nikako ovo nije smio napraviti; ‘Uhvatio sam ga na krivoj nozi’

Miočić (38) je oprezno ušao u borbu, a Ngannou je bio domininantniji od prve minute i primio je samo jedan ozbiljniji udarac. Na početku druge runde Ngannou je snažnim udarcem lijevom rukom pogodio Miočića i stjerao ga uz ogradu, a nakon što se izvukao iz teške pozicije američki borac je pokušao uzvratiti, ali se previše otvorio što je Kamerunac iskoristio i nokautirao ga. Prije nego je sudac prekinuo borbu, Ngannou je na podu još jednom žestoko pogodio Miočića.

Meč je pratio i proslavljeni boksački trener, a sada slavni boksački analitičar Teddy Atlas koji se nakon borbe oglasio na Twitteru i istaknuo da se divi Miočiću.

“Ako ste željeli znati kako prvak izgleda i kako se ponaša, Miočić vam je to pokazao tijekom posljednjih 5 godina. Večeras je pokazao kako prvak odlazi, sa srcem i klasom. Šampion zauvijek”, napisao je Atlas.

