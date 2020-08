Kamerunac Francis Ngannou je obojici boraca čestitao na izvedbi i poručio Miočiću: “Vidimo se uskoro. Ngannou vs Stipe 2”

Hoće li Jon Jones biti idući suparnik Stipe Miočića pitanje je koje su mnogi postavili nakon što je američki Hrvat pobijedio Daniela Cormiera prošlog vikenda.

Borba za naslov prvaka teške kategorije. Vidimo se uskoro. Pobjednik”, poručio je Jones, ali mu je vrlo brzo odgovorio Ngannou:

“Sjedni i čekaj svoj red. Red je na meni.”

Najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani i sam je u ESPN-ovom panelu progovorio o temi idućeg Miočićevog suparnika te je odgovorio na čitanje hoće li Jones biti taj.

“Mislim da neće. Mislim da će sljedeća borba za naslov biti Ngannou protiv Miočića. I Dana White je to rekao na konferenciji poslije meča. Po meni velika je šansa da se Jones bori s pobjednikom tog meča i da do tada ne uđe u oktogon ili da se bori s nekim od izazivača kako bi osjetio kako izgleda teška kategorija. Niti jedan scenarij me ne bi iznenadio. Jones je vrlo proračunat kada je u pitanju njegova karijera”, kazao je Helwani.

Miočiću je ovo, inače, bila 20. pobjeda u karijeri (20-3) kojom je postao prvi borac u UFC-u koji je pobijedio u šest mečeva za pojas prvaka te prvi koji je četiri puta uspio obraniti naslov.