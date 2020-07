NAJOMRAŽENIJI IGRAČ REALA OVIME ĆE POTPUNO RAZBJESNITI KLUB: Španjolci su otkrili njegove planove

Španjolski list AS otkrio je planove slavnog nogometaša koji se već jako dugo dovodi u kontekst odlaska sa Santiago Bernabeua

Velški nogometaš i nekad najskuplji igrač svijeta, 31-godišnji Gareth Bale, već je jako dugo na izlaznim vratima svojeg kluba Real Madrida.

On je u zimskom prijelaznom roku bio na korak do transfera u Kinu, no to se nije ostvarilo, a u nastavku sezone nakon pauze zbog koronavirusa trener Zinedine Zidane na njega nije ozbiljno računao.

Zna što želi

U ovoj situaciji čini se kako bi njegov odlazak iz Kraljevskog kluba bio najlogičnija opcija, no utorak je AS objavio kako Velšanin ne razmišlja na taj način.

Bale prema pisanju tog medija potpuno posvećen Realu, iako je svjestan svoje uloge u klubu, i želi odraditi svoj ugovor u Madridu do kraja, još dvije godine.

Njegov agent Jonathan Barnett priznao je kako Bale nema važnu ulogu u Zidaneovoj ekipi, no da ne namjerava otići prije isteka ugovora.

Nastavak mučenja

Također, Bale ne namjerava niti prihvatiti smanjivanje svoje plaće, koja trenutno iznosi 350 tisuća funti tjedno, što bi ubrzalo njegov odlazak sa Santiago Bernabeua.

Tako da se sada čini da su Bale i Zidane osuđeni jedan na drugoga i u sljedećoj sezoni.