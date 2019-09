NAJNOVIJA ATP LJESTVICA: Hrvatski tenisči pali, Nadal se nakon osvajanja US Opena približio Đokoviću

Nema dobrih vijesti za Ćorića i Čilića

Hrvatski tenisači Borna Ćorić i Marin Čilić nazadovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Ćorić je pao tri mjesta i sada je 15. igrač svijeta, a Čilić, koji je pet stepenica niže, zauzima 28. mjesto, dok je 40-godišnji Ivo Karlović bolji za jednu poziciju i nalazi se na 78. mjestu.

Legendarni Federer treći

Među vodećima nema promjena. Prvi je i dalje srpski tenisač Novak Đoković, a drugi je Španjolac Rafael Nadal. No, Nadal je nakon osvajanja US Opena značajno smanjio zaostatak za Đokovićem. Prije US Opena on je iznosio 3.740 bodova, a sada je pao na 640 bodova.

Treći je Švicarac Roger Federer, a finalist US Opena Rus Danil Medvjedev popeo se na četvrto mjesto.