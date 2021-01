NAJMLAĐA HRVATSKA SKIJAŠICA SNJEŽNE KRALJICE: ‘Zadovoljna sam s obzirom na uvjete, ali malo mi je falilo’

Od 16-godišnje Zrinke bile su brže samo dvije skijašice koje su startale sa startnim brojem većim od 40, a da su dvije od njih izborile nastup u drugoj vožnji

Zrinka Ljutić je u svom debiju na Snježnoj kraljici te u drugom slalomskom nastupu na utrkama Svjetskog kupa osvojila 33. mjesto u prvoj vožnji, zaostavši 44 stotinke za rezultatom 30. skijašice, posljednje koja je izborila nastup u drugoj vožnji, dok je Leona Popović bila jednu stotinku sporija od reprezentativne kolegice i završila kao 35.

Nažalost, kiša i visoke temperature su uništile napore organizatora koji su željeli stvoriti dobre uvjete i za natjecateljice s višim startnim brojevima pa su Leona Popović s brojem 45, a posebno Zrinka Ljutić s brojem 65 imale gotovo minimalne izglede za proboj među prvih 30.

Zrinka: Malo mi je falilo

To dokazuje i činjenica da su od 16-godišnje Zagrepčanke bile brže samo dvije skijašice koje su startale sa startnim brojem većim od 40, a da su dvije od njih izborile nastup u drugoj vožnji.

“Trideset i treća sam i zadovoljna sam, s obzirom na uvjete. Malo sam, možda, neke dijelove mogla bolje odvesti, no staza je stvarno bila teška zbog uvjeta i zbog startnog broja. Uglavnom, staza nije baš izdržala do mene, napravili su se kanali, rupe, nanosi. Opet, malo mi je falilo i mislim da ću sljedeći put, ako i spustim malo brojeve, uspjeti stići u drugu vožnju”, izjavila je najmlađa natjecateljica ovogodišnjeg izdanja “Snježne kraljice” i samo jedna od sedam skijašica rođenih 2000. ili poslije, koje su se našle na startnoj listi.

“Najmlađa sam trenutačno, sve ostale cure su dosta starije. Jako su ozbiljne u svemu, to ih je i dovelo tu gdje su. Pokušavam na njih ne gledati kao na nekakve nedostižne konkurentice, već dati sve od sebe na treninzima i utrkama, pokazati svoje skijanje. Nadam se da će me to dovesti do najvišeg nivoa”, optimistična je velika nada hrvatskog skijanja.

Leona: Ne mogu biti nezadovoljna

Leona Popović još jednom nije uspjela svladati Crveni spust idealno, onako kako je zamišljala, pa je nakon dva ulaska u drugu vožnju na prva dva ovosezonska slaloma vožena u finskom Leviju, drugi put zaredom ostala bez plasmana u drugu vožnju. No, za razliku od austrijskog Semmeringa, na Sljemenu je stigla do cilja prve vožnje u kojoj je najviše izgubila u donjem dijelu staze.

“Staza je bila dosta zahtjevna, napravili su se kanali i rupe na nekim dijelovima, i sama dužina staze je dosta teža nego na ostalim utrkama. Nažalost, opet mi je na nekim dijelovima falilo malo brzine za ulazak u drugu vožnju. Žao mi je što na tim dijelovima nisam još malo pustila, nekako sam se preračunala”, izjavila je 23-godišnja hrvatska reprezentativka te dodala:

“Na kraju krajeva, ne mogu biti nezadovoljna. Mislim da je skijanje dobro i da će na sljedećim utrkama biti još bolje. Nadam se da ćemo se Sljeme i ja sprijateljiti jednog dana.”

