NAJLUĐIH 48 SATI U NOGOMETU: Jeste li svjesni što se sve dogodilo u posljednja dva dana?

Posljednja dva dana bila su vrlo turbulentna u nogometnom svijetu.

VILLARREAL OSVOJIO EUROPSKU LIGU: United pao poslije nevjerojatne drame, Španjolci stigli do povijesnog trofeja nakon 22 penala

Sve je počelo u srijedu navečer kada je španjolski Villareal u dramatičnom finalu, nakon 22 serije jedanaesteraca, pobijedio favorizirani Manchester United i osvojio prvi trofej u povijesti.

OTKRIVEN PRAVI RAZLOG ZBOG KOJEGA ZIDANE ODLAZI IZ REALA: Za sve je kriv Perez, Francuz mu jednu stvar nikada nije oprostio

NE PAMTIMO OVAKO BIZARNU SITUACIJU U SVIJETU NOGOMETA: Milan pustio igrača vrijednog 60 milijuna eura da ide potpuno besplatno

Nakon toga došlo je do brojnih promjena trenera na klupama europskih velikana.

Prvo je proslavljeni Talijan Antonio Conte napustio novog prvaka Italije Inter zbog neslaganja s klupskom upravom, a ubrzo je sa svoje pozicije odstupio i trener Real Madrida Zinedine Zidane.

Svoj klub je napustio još jedan trener – Simone Inzaghi koji je otišao iz Lazija i pretpostavlja se da će naslijediti Contea u Interu.

OFFICIAL: Lazio announce that manager Simone Inzaghi is leaving the club.

He’s expected to join Italian champions Inter, who parted ways with Antonio Conte on Wednesday ⚫️🔵 pic.twitter.com/dCXB1jSrEh

— B/R Football (@brfootball) May 27, 2021