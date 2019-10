NAJKSUPLJE POJAČANJE U POVIJESTI REALA OTKRILO POZADINU TRANSFERA U MADRID: Ispričao i kakvu je ulogu u svemu tome imao Luka Modrić

Nakon razgovora s hrvatskim reprezentativcom donio je konačnu odluku

Belgijski nogometaš Edena Hazard otkrio je kako je odlučio napustiti Chelsea godinu dana prije nego što je to i napravio. Sada je pak progovorio o pozadini transfera u Real Madrid i tko ga je nagovorio da dođe na Santiago Bernabeu.

Tim povodom spomenuo je tri imena koja su znatno utjecala na njegovu odluku – Florentino Perez, Thibaut Courtois i Luka Modrić.

Htio ranije doći

“Courtoisa jako dobro znam. Uvijek mi je govorio da je Madrid najbolji klub. Nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji želio sam tamo otići. Već sam donio odluku. Međutim, to nije bilo moguće i ostao sam još godinu dana u Chelseaju. Zbog toga mi je kasnije bilo lakše otići”, kazao je i nastavio.

“Razgovarao sa s Perezom i rekao mi je da me želi dovesti. Poslije sam razgovarao sam i s Lukom Modrićem i nakon toga sam odmah stekao dojam da me svi žele vidjeti tamo. I na kraju se to konačno dogodilo”, rekao je Hazard za klupsku televiziju.

Iako mu se ne koncu ostvarila želja dosta je loše započeo karijeru u novom klubu. Zabio je samo jedan gol i upisao dvije asistencije u sedam nastupa.