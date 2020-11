Utakmica između spskih niželigaša Vrelo Sporta i Spartaka iz Ljiga u 13. kolu Kolubarsko-mačvanske zone prekinuta je nakon samo pet sekundi igre.

Obje momčadi su izašle na teren i počele igrati iako je Spartak prije susreta na raspolaganju imao samo sedam igrača. Nakon pet sekundi igre jedan je nogometaš Spartaka kao pokošen pao na travnjak i navodno nije mogao nastaviti utakmicu pa je sudac morao svirati kraj jer po pravilima lige svaka momčad na terenu mora imati najmanje sedam igrača.

OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.

Susret je nakon toga registriran 3:0 za Vrelo, bivši klub proslavljenog srpskog nogometaša i zvijezde Manchester Uniteda Nemanje Matića i momčad koja se bori za ulazak u viši rang, dok je Sparak u zoni ispadanja.

Whenever Matic is in the media, this story always comes to mind. When he returns to Vrelo, his village in Serbia, he pays grocery debts. pic.twitter.com/J5isejY7e7

— Sport Witness (@Sport_Witness) June 26, 2017