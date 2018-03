NAJGLUPLJI BORAC U POVIJESTI UFC-A: Imao je pobjedu u rukama, a onda se odlučio na neočekivan potez

Neočekivana promjena taktike koštala ga je pobjede.

MMA borac Andre Soukhamthath, koji je donedavno nosio nadimak ‘azijska senzacija’, sada je dobio još jedan – najgluplji borac u povijesti UFC-a.

Naime, nedavno je bio na pragu pobjede protiv Seana O’Malleya. Izdominirao ga je u prve dvije runde. U trećoj je pak trebao samo stvari privesti kraju, ali je odlučio promijeniti taktiku. Bitku na nogama prebacio je u parter i to ga je skupo koštalo. Njegov timski kolega Rashad Evans nije štedio riječi.





“Zovu me najglupljim MMA borcem. Najglupljim borcem u povijesti UFC-a. Čak i moj prijatelj Rashad je to rekao. Svi se pitaju zašto sam se krenuo hrvati. Pitam se to i sam. Znam gdje sam pogriješio. Ozbiljno me uzdrmao u prvoj rundi i nisam bio svoj do kraja borbe. Do kraja sam se borio čistim instinktom. To je nevjerojatno jer sam udarač, a ne hrvač. Da sam radio on što inače radim dobio bih borbu lako. Sada moram učiti na greškama i ovo mi treba biti lekcija”, pojasnio je Soukhamthath.