FATALNA WANDA PONOVNO JE DOBILA ONO ŠTO JE HTJELA: Njen muž ostaje u Parizu i tamo će imati nevjerojatnu plaću?

Argentinski napadač Mauro Icardi od sljedeće sezone bi trebao postati član francuskog Paris Saint Germaina iza koji će potpisati četvrtogodišnji ugovor prema kojemu će zarađivati zarađivati deset milijuna eura po sezoni, što je gotovo dvostruko više od onoga što sada zarađuje.

PSG NUDI 60 MILIJUNA EURA ZA JEDNOG OD NAJBOLJIH NAPADAČA SVIJETA: Cijena mu pala zbog koronavirusa

Icardi je od početka ove sezone u PSG-u na posudbi iz talijanskog Intera, a talijanski novinar Nicola Sciro sada javlja kako su Parižani odlučili u cijelosti otkupiti njegov ugovor.

PSG će Interu za Icardija platiti 55 milijuna eura plus određene bonuse, dok talijani žele 60 milijuna, ali uskoro bi trebali postići dogovor.

Icardi je u Pariz stigao u rujnu prošle godine na posudbu uz mogućnost otkupa za 70 milijuna eura. Međutim, pandemija koronavirusa i prekid svih sportskih natjecanja smanjili su njegovu cijenu.

