NAJBOLJI TENISAČ SVIJETA UVJERLJIV PROTIV ČILIĆEVOG KRVNIKA: Pregazio mladu nadu za stopostotni učinak u Londonu

U 2. kolu skupine Kuerten ATP finala u O2 Areni u Londonu Novak Đoković je savladao Alexandera Zvereva

U 2. kolu skupine “Guga Kuerten” ATP finala u londonskoj O2 Areni prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković u srijedu je svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-4, 6-1 nakon sat i 18 minuta igre.

U prvom setu obojica su bili uvjerljivi na svojim servisima sve do devetog gema, kada je Zverev imao dvije break lopte. No, Đoković se spasio, a u idućem gemu je on zaprijetio servisu svog protivnika. Dvije set lopte je propustio, ali treću je uspio realizirati. U drugom setu, kod vodstva 2-1, Đoković je napravio break i nakon toga se igra Zvereva raspala. Đoković mu je do kraja meča prepustio samo jedan poen.

Čilić poražen od Zvereva u istoj skupini

To je druga pobjeda Đokovića na ATP finalu, prije dva dana svladao je Amerikanca Johna Isnera (6-4, 6-3). U istoj skupini najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je u 1. kolu poražen od Zvereva (6-7, 6-7), večeras u 21 sat igra protiv Johna Isnera, s kojim ima pozitivan omjer 7-3. No, u njihovu posljednjem susretu u ožujku ove godine u Miamiju slavio je Isner.