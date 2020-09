NAJBOLJI STRIJELAC HNL-A NAPUSTIO RIJEKU, KARIJERU NASTAVLJA U PAOKU: ‘Jako sam sretan što sam potpisao za najveći klub u Grčkoj’

Grački prvoligaš PAOK u utorak je službeno potvrdio transfer najefikasnijeg strijelca HNL-a u prošloj sezoni i prvog topnika Rijeke Antonija Mirka Čolaka.

NAJBOLJI STRIJELAC HNL-A SLETIO U SOLUN, POSLAO I CRNO-BIJELU PORUKU: Mišković dogovara odličnu zamjenu iz Dinama

“Jako sam sretan što sam potpisao za PAOK koji je najveći klub u Grčkoj i koji se bori za Ligu prvaka. Ulaskom u Ligu prvaka ispisali bismo povijest”, rekao je Čolak nakon potvrde transfera za službenu stranicu Rijeke te istaknuo kako ga za klub s Kantride vežu prekrasne uspomene.

Pregame transfer n.2!! We welcome our new striker #ColakIsHere #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/JWmnZwekSD

