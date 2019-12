Bez njih je momčad nezamisliva

Malo više od deset dana ostalo je do prvog El Clasica sezone, a povodom toga madridski As zabavio se malo matematikom i došao do zanimljivog zaključka. Poznato je koliko je bio rastrošan Florentino Perez u eri Galacticosa. Nije pitao za cijenu igrača. Samo na Zidanea je 2001. spiskao još uvijek astronomskih 72 milijuna eura.

Otkako je francuska legenda na klupi stvari su se pomalo promijenile. Tek su proteklog ljeta nakon više godina potrošili ogroman novac na transfere. Prvenstveno na Edena Hazarda.

Ponos njegove momčadi je zasigurno vezni red. Modrić, Kroos i Casemiro godinama dominiraju europskim travnjacima, a sada im se pridružio mladi Fede Valverde. Ono što je zanimljivo je to to što je kičma ovog Reala koštala manje nego sam Zidane.

Kako je madridski As izračunao na ovu četvoricu Real je potrošio 65,5 milijuna eura. Da su napravili odličan posao govori podatak s Transfermartkta prema kojem sada vrijede sto milijuna više.

Modrić je 2012. stigao za 30 milijuna, Casemiro godinu kasnije za 5,5, a Kroos je došao nakon SP-a u Brazilu 2013. za 25 milijuna eura. Posljednji od njih, Urugvajac Valverde priključio se Madriđanima 2016. za pet milijuna eura.

Posljednjih mjeseci ovaj 21-godišnjak postao je ključan igrač Zidaneovog stroja ponajviše zbog Modrićevih problema s ozljedama. Od četvorice veznjaka Casemiro je, inače, proveo najviše minuta na travnjaku (1650), zatim Kroos (1362), pa Valverde (764) i na kraju Modrić (661).

“U samo par godina Madrid je postavio temelje sjajnog i jeftinog veznog reda”, navodi As i ističe da je Barca samo za Frenkieja de Jonga dala 75 milijuna eura.