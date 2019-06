NAJBOLJI HRVATSKI TENISAČ SLAVIO: Pobjedom u Njemačkoj krenuo u obranu naslova

Povratak na mjesto sreće

Hrvatski tenisač Borna Ćorić pobjedom je krenuo u obranu naslova na ATP turniru u njemačkom Halleu.

U susretu prvog kola 2.1 milijuna eura vrijednog turnira Ćorić je pobijedio Španjolca Jaume Munara sa 7-6 (2), 6-3 ostvarivši šestu uzastopnu pobjedu na Gerry Weber Openu.

Nastavak s Portugalcem

Prošle godine je nanizao pet pobjeda (Alexander Zverev, Nikoloz Basilašvili, Andreas Seppi, Roberto Bautista Agut, Roger Federer) osvojivši svoj drugi i za sada posljednji naslov u karijeri. Seriju je nastavio protiv Munara, a sada ga u 2. kolu očekuje Portugalac Joao Sousa.

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga Ćorićeva pobjeda nakon što je bio bolji u Monte Carlu. No, ovoga puta je daleko lakše stigao do pobjede. Na zemlji Monte Carla trebalo mu je tri i pol sata kako bi slomio 22-godišnjeg Španjolca, međutim na travi je išlo daleko brže. Ćorić je stigao do slavlja za sat i 20 minuta.

U prvom setu gledali smo izjednačenu igru, a jedine dvije prilike za break imao je Španjolac pri vodstvu 4-3. Srećom, Borna je spasio obje lopte, izvukao gem te odveo set u trinaestu igru. Hrvatski tenisač je u ‘tie-breaku’ bio mirniji i koncentriraniji i s tri ‘mini-breaka’ dobio je taj dio igre rezultatom 7-2.

Nije igrao sa Sousom

U drugom setu Munar nije mogao pratiti Ćorićev ritam. Kod rezultata 2-1 Borna je oduzeo servis suparniku i poveo 3-1 i potom obranio gem viška do kraja seta, a time i meča.

U idućoj rundi mladog hrvatskog tenisača čeka Portugalac Joao Sousa koji je na otvaranju turnira pobijedio Poljaka Huberta Hurkacza sa 7-6 (3), 6-1.

Ćorić i Sousa do sada nisu igrali međusobno.