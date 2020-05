NAJBOLJI HRVATSKI KOŠARKAŠ OGLASIO SE NAKON OPERACIJE: Njegove riječi razveselit će sve obožavatelje

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović u utorak je operirao zglob desnog zapešća te je za njega ova sezona završena, a za njegov klub Utah Jazz to je težak udarac, bude li prekinuta sezona nastavljena.

“Cijenim svu ljubav, poruke i podršku. Operacija je bila uspješna. Veselim se povratku na parket što je brže moguće”; poručio je Bogdanović poslije operacije putem Twittera .

Vijest o njegovoij ozljedi i operativnom zahvatu na ligamentu u desnom zglobu zapešća u ponedjeljak navečer objavio je ESPN-ov kultni sportski novinar Adrian Wojnarovski.

Appreciate all the love,texts and support. My surgery today was a success.I’m looking forward to get back on the court as soon as possible! Love!

— Bojan Bogdanovic (@44Bojan) May 19, 2020