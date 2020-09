Takvo ponašanje posebno ju je zasmetalo

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

POJAVILA SE SNIMKA KOJU DO SADA NISMO VIDJELI: Svi žestoko vrijeđaju sutkinju, a pogledajte njezinu reakciju kad ju je loptica pogodila

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Nakon meč Đoković se nije pojavio na konferenciji za novinare nego se sutkinji još jednom ispričao preko društvenih mreža.

Čitava ova situacija ostavila je u meni osjećaj tuge i praznine… Hvala Bogu da se ona osjeća dobro. Izuzetno mi je žao što sam joj prouzročio toliki stres. Tako nenamjerno. Tako pogrešno. Što se diskvalifikacije tiče, moram poraditi na tome da moje razočaranje pretvorim u lekciju za svoj rast kako igrački tako i ljudski. Ispričavam se organizatorima turnira kao i svima koji su povezani s mojim ponašanjem”, objavio je Đoković putem Instagrama.

Prema ovom njegovom potezu posebno je bila kritična najbolja tenisačica u povijesti Martina Navratilova.

“Za mene je to bilo kao kad raskidate s djevojkom putem mejla. To se radi uživo. Okej… Napravio je grešku u djeliću sekunde, ali onda je imao vremena razmisliti o svemu, a on je pobjegao! Nije imao hrabrosti izaći pred novinare pričati o tome. To je kao isprika bez isprike. Da, naravno da mu je žao što je to napravio, ali je trebao ostati i porazgovarati s novinarima”, rekla je Navratilova za Tennis Channel.