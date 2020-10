Poznati holivudski glumac John Cusack prošlog je tjedna prilikom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela ispričao anegdotu s košarkaškog parketa vezanu za Michaela Jordana i Kobea Bryanta.

LOS ANGELES I SVIJET U SUZAMA: U domu Lakersa održana je komemoracija za Kobea, njegova supruga i Michael Jordan rasplakali cijelu dvoranu

Cusack je, naime, snimljen tijekom posljednje utakmice u kojoj je ovaj dvojac odmjerio snage. Bilo je to 28. ožujka 2003. u Staples Centeru u susretu između Washingtona i Lakersa. A ono o čemu je govorio je situacija kada je Bryan pokušao proći pokraj Jordana.

During a recent appearance on 'Jimmy Kimmel Live', @johncusack spoke about the night he was courtside to witness an iconic exchange between Michael Jordan and Kobe Bryant.

So I went ahead and put this edit together… pic.twitter.com/tTlXMpyhCX

— Adam H💀wes (@Howsito) October 18, 2020