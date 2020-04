‘NADAM SE DA MU JE GROZNO, POVRIJEDIO ME KAO NITKO I ŽELIM DA PLATI’ Poznati napadač žestoko napao slavnog Talijana

Nekadašnjeg talijanskog reprezentativca i dalje boli događaj iz 2014. godine

Tridesetčetverogodišnji argentinski napadač s talijanskom putovnicom Dani Osvaldo u intervjuu za TNT Sports progovorio je o svojoj karijeri u kojoj je nosio dresove brojnih slavnih europskjih klubova, uključujući talijanske gigante Inter, Romu i Juventus.

Osvaldo je 2016. godine prekinuo karijeru i posvetio se glazbi, no vratio se nogometu 2020. kada je potpisao za argentinskog prvoligaša Banfield.

Naturalizirani Talijan

Iako je rođen u Argentini, Osvaldo ima i talijansko državljanstvo te je igrao i za nogometnu reprezentaciju te zemlje.

Upravo je s Azzurima povezan najneugodniji dio njegove karijere. To se dogodilo 2014. godine kada je Osvaldo bio u izvrsnoj formi, ali tadašnji talijanski izbornik Cesare Prandelli nije ga pozvao u momčad za Svjetsko prvenstvo.

‘Plakao sam i htio umrijeti…’

U kvalifikacijama sam zabio šest ili sedam pogodaka i bio sam prvi izbor u napadu, a onda se nisam našao na popisu za SP jer su novinari pisali da sam Argentinac, a ne Talijan i Prandelli je pozvao nekog drugog”, rekao je Osvaldo i potom žestoko napao Prandellija.

“Nadam se da mu je užasno tijekom ove izolacije. Kad je vodio Galatasaray zvao me da dođem, a ja sam mu rekao da može samo sanjati o tome. Najgora stvar je što mi on nije osobno rekao da neću ići na Svjetsko prvenstvo, već sam za to doznao preko novina. Tada sam plakao i htio umrijeti jer sam znao da sam zaslužio ići u Brazil. Prandelli me povrijedio kao nitko i nadam se da će platiti”, poručio je.