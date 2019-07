NADAL I SKANDALOZNI AUSTRALAC PODIGLI PRAŠINU POSLIJE MEČA: Pale teške riječi i optužbe: ‘On je opasan, malo se pogubio’

Vuku se repovi poslije jednog od najzanimljivijih mečeva na ovogodišnjem Wimbledonu

Tri sata i tri minute trebale su najboljem španjolskom tenisaču Rafaelu Nadalu za pobjedu 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3) nad Australcem Nickom Kyrgiosom, kojom se plasirao u 3. kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu.

KAKAV SKANDAL POMAHNITALOG KYRGIOSA, POKUŠAO JE OZLIJEDITI NADALA: ‘Neću mu se ispričati!’

NADAL PROŠAO U TREĆE KOLO WIMBLEDONA: Nakon tri sata pobijedio ‘zločestog dečka tenisa’, novi šou Kyrgiosa: ‘Ti si nitko…

Poznato je da dvojac nije u najboljim odnosima što se pokazalo i na terenu. Kyrgios je tijekom meča u nekoliko navrata napravio šou, a nakon njega obrušio se na Španjolca. Prvo zbog toga što mora čekati Nadala kad servira.

Gađao ga u tijelo

“Serviram, počinjem rutinu i on kaže stani. Pravilo je da se igra u ritmu servera, zašto moram čekati da se namjesti svaki put? Naljutio sam se na suca, a on mi kaže: ‘Opomenut ću ga kad ja budem htio’. Sudac je bio užasan”, rekao je Kyrgios.

Osvrnuo se i a na trenutka kada je u trećem setu kod rezultata 4:4 snažno poslao lopticu prema Nadalovom tijelu.

“Zašto bih mu se ispričao? Čovjek ima koliko osvojenih Slamova, koliko je novca zaradio, valjda može podnijeti jednu loptu u prsa, prijatelju. Gađao sam ga, želio sam da ga pogodim točno u prsa jer ima solidan osjećaj na mreži”, poručio je.

Tu je situaciju prokomentirao i Španjolac.

‘Nije mi htio nauditi’

“Ne kažem da je Nick to napravio kako bi mi naudio, ali istina je da je nekad opasan. Kada tako udari lopticu. Ne po mene, već po linijske suce i po publiku. Bilo je opasnih trenutaka po suca u stolcu. Lopta udari nekoga u oko i to je problem. Ne radi se o tome da sam ljut na njega, radi se o tome da hoću igrati tenis, a to je nekad teško”, kazao je Nadal, čije riječi prenosi Sportklub.

“Nije stvar u tome jesam li ljut ili nisam, već je riječ o povijesti ovog sporta koji se igra pošteno i fair. Mislim da nije pametno ni da previše govorimo o tome, to samo daje na važnosti i daje mu vjetar u leđa za takve stvari koje radi. Ne mislim da je loš momak, ali malo se pogubio”, poručio je.

“Kod njega je uvijek ‘ako, ako, ako, ako’. To ‘ako’ ne postoji. Rekao sam mnogo puta da je on nadaren igrač, ali to nije jedino važno. Ima dobre ‘sastojke’, može osvojiti Grand Slam naslov svojim servisom i forhendom, ali bez ljubavi prema sportu teško je izvući iz sebe maksimum”, završio je Nadal.