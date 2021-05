Kennedy Alex je trudna sa Jamesom Maddisonom

Još uvijek se točno ne zna kako su se upoznali, svoju privatnost oni drže za sebe, iako engleski tabloidi uvijek nešto iskopaju. Pa tako The Sun predstavlja trudnu djevojku zvijezde Leicester Cityja Jamesa Maddisona, zanosnu Kennedy Alex (26). Ona je model i živjela je u Los Angelesu. “On je jednostavno lud za njom”, pišu Englezi.

James Maddison uvijek bio popularan među ženama

Inače, James Maddison uvijek je bio popularan među ženama. Poznato je da je hodao sa zvijezdom Love Islanda i trenutnom djevojkom Tommyja Furyja, Molly-Mae Hague.

Par je postao služben i za Instagram kada je na Badnjak podijelio trenutak u pidžami. I Maddison (24) je na prijelazu godine otkrio da voli svoju novu djevojku, u romantičnoj objavi para u šetnji na društvenim mrežama. Nije to sve, nedavno je najavio da očekuju prvo zajedničko dijete.

‘Toliko su privatni, čak nismo sigurni ni kako su se upoznali’

“Toliko su privatni, čak nismo sigurni ni kako su se upoznali. Ali, možemo pretpostaviti da je to bilo krajem 2020. godine”, stoji u tekstu The Sun-a. Prema njezinim objavama na društvenim mrežama, Alexa se vratila u Veliku Britaniju tek u veljači. Prije toga živjela je u Los Angelesu gdje je uživala u planinarenju kanjonom Runyon. Alexa je igrala američke sportove, uključujući baseball. Također je sudjelovala na skupu Black Lives Matter u zapadnom Hollywoodu. Jako voli društvene mreže koje koristi i u poslu, pa objavljuje vruće fotografije kojima mami muške uzdahe. Ima ih svakakvih, ona jednostavno obožava bikinije i voli uvijek biti mokra. Kupanje, plaže, ocean, to je opušta, to je ono što jako voli…

Kratki uvid u njezin Instagram, koji ima 37 000 sljedbenika, prikazuje prekrasnu brinetu koja pozira na raznim modnim snimanjima. Nedavno je snimila kampanju za internetski butik Princess Polly.

Ima strašno tijelo

Alexa je pokazala i svoje nevjerojatno tijelo u bikinijima za američku marku kupaćih kostima Montce. Što se tiče vlastitog modnog stila, ona je sklona trenerkama – pokazujući svoju kolekciju na mreži. Kao model, Alexa stalno putuje na neke nevjerojatne destinacije, puno toga je proputovala.

Na Instagramu je podijelila neke trenutke odmora – od boravka na Havajima do putovanja na otok Bodljikave kruške na karipskom otoku Angvila.