Lirim i Anđela uselili su se u zajedničku kuću nakon samo mjesec dana veze, a razmišljaju i o vjenčanju

Mnogi već znaju da je nogometaš Dinama Lirim Kastrati u vezi s manekenkom Anđelom Šimac. Vatrena Sinjanka u nedavnom je intervjuu za Exkluziv priznala da je u njihovoj vezi bilo problema, no kako sad stvari stoje, par bi se uskoro mogao i vjenčati.

“Bili su neki problemi među nama zbog kojih smo mi izbrisali zajedničke fotografije i ja sam neko vrijeme provodila u Sinju zbog tih nekakvih malih problema, ali nismo prekinuli”, izjavila je Anđela nedavno u RTL-ovoj emisiji.

‘Napadali su me još u srednjoj’

Lirim i Anđela uselili su se u zajedničku kuću nakon samo mjesec dana veze, a razmišljaju i o vjenčanju.

“Mi smo shvatili da sam ja za njega, on za mene, jednostavno to je to, bez obzira na to što ljudi pričali”, ističe manekenka.

Progovorila je nedavno i o svojim estetskim operacijama te je priznala da je povećala grudi.

“Ja sam objavila da je za moju stražnjicu zaslužan moj trener, ali mene su ljudi počeli napadati dok sam bila u srednjoj školi, pričali su da sam vadila rebra s 18 godina, 19 da sam išla raditi svašta na licu, ali to ništa nije istina, tako da ja o svojim plastičnim operacijama otvoreno govorim, radila sam grudi, nemam ništa umjetno na licu, to jest nemam nijednu operaciju, ali sam povećala usnice, mislim da je to danas normala”, priznala je.

Popularnost joj raste, a na Instagramu je skupila već gotovo 65 tisuća pratitelja. Duguje to atraktivnim fotografijama koje postavlja redovito. Pogledajte neke od njih: