Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović (38) prije nekoliko dana se vratio iz Švedske u Milan i u svom stilu je poslao poruku navijačima “Rossonera”.

“Bog se vratio i promatra vas,” napisao je Ibrahimović na Twitteru uz fotografiju na kojoj se nalazi.

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 14, 2020