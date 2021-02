Uz epidemiološke mjere, tradicionalni festival zabavne glazbe Sanremo će se ipak održati ove godine, a organizatori su pripremili veliko iznenađenje za sve gledatelje. Kako je najavljeno još prije nekoliko mjeseci Zlatan Ibrahimović nastupit će na San Remu.

Ovaj festival tradicionalno okuplja sve zvijezde iz Italije, ali i svijeta, a prošle godine se pojavio i Novak Đoković koji je zapjevao.

The San Remo Festival confirms the presence of Ibrahimovic.The league is considering changing the date of Milan-Udinese since the festival is held from March 2-6, it has the match in between, the Swede would miss it and they do not want to coincide for TV reasons. [ @Gazzetta_it ] pic.twitter.com/Zj06UHWNcn

Trener Bologne Siniša Mihajlović je najavio duet njega i Ibrahimovića.

“Zlatan Ibrahimović i ja ćemo pjevati na Sanremu. Srećom, neće biti publike. Zamislite koji nered: Ibra i ja, dva Ciganina, pjevamo na pozornici. Ne znam što će to biti. Ja sam u pjevanju jako loš. Ne znam koliko će biti užasno, ali znam da će se ljudi nasmijati. Ibra isto loše pjeva, ali nešto bolje pleše”, kazao je Mihajlović koji je nedavno nastupio kao gost u talijanskoj inačici showa Ples sa zvijezdama.

Bologna manager Siniša Mihajlović has announced he and Zlatan Ibrahimović will perform a duet at next week's Sanremo song contest:

"The two things I do least well are singing and dancing. Ibra is also a terrible singer. At least we'll make people laugh." (Sky)

— Get Italian Football News (@_GIFN) February 19, 2021