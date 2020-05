Srpski tabloid zgrozio pisanjem o hrvatskom junaku Anti Gotovini

Srpski tabloid Alo zgrozio je pisanjem o Anti Gotovini. Naime, Josip Dombaj iz Drnja kod Koprivnice zbog svojih je tetovaža postao “glavna zvijezda” na jednom od najčitanijih srpskih portala, a koji je istaknuo kako je Dombaj tetovirao “ratnog zločinca, separatista i Dražena Petrovića pored križa”, iako je general Gotovina pravomoćno oslobođen svih optužbi u Haagu nakon čega mu je priređen veliki doček u Hrvatskoj, kako i dolikuje junacima…

Dombaj, bivši pripadnik pobjedničke Hrvatske vojske, ljubitelj je tetovaža, a na sebi ima istetoviran križ i tri hrvatska velikana – Zvonimira Bobana, Dražena Petrovića i Antu Gotovinu. Ovaj član BBB-a ima i istetoviran grb Dinama, a pomogao je i u humanitarnoj akciji za “Palčiće” gdje je na aukciji prodao dres Dražena Petrovića. Tako je i došao u fokus srpskog tabloida…

“Nisam vidio komentare niti me iskreno zanimaju, ali ako je za njih ratni zločinac Ante Gotovina pa i Dražen i Boban koji su samo htjeli imati svoju Hrvatsku (koju danas imamo, kakvu takvu ), što reći na to. Ante Gotovina koji se vratio iz Legije stranaca kako bi branio našu domovinu, obučavao vojsku i dobrovoljce koji su stali na prvu crtu kako bi obranili svoju zemlju, ako je to za njih ratni zločinac… Manjine u Hrvatskoj imaju veća prava od Hrvata i pogoduje im se, a ovi što su htjeli veliku Srbiju, nakon što im se to nije ostvarilo, sada traže ratne zločince u našim redovima. U svakom ratu ima zločina sigurno i rat je zločin sam po sebi, ali da ne zaboravimo, mi smo bili doma i branili se od agresora”, kazao je Dombaj za Večernji list, a koji je i nakon civilne vojske odradio jedan ugovor kao profesionalni vojnik u slavnoj 1. gardijskoj brigadi Tigrovi.

“Tamo sam učio i slušao puno o djelovanju Tigrova u Domovinskom ratu čiji je član bio i general Gotovina”. dodao je Dombaj.