Huligansko orgijanje u Rusiji proteklog vikenda

Ruski nogometni huligani smatraju se, uz poljske, engleske i balkanske, najgorim i najopasnijim nogometnim huliganima u Europi. Tamošnje navijačke scene prepune su nasilja. To se moglo vidjeti i proteklog vikenda u Sankt Petersburgu, gdje su u sklopu 28. kola ruske Premier lige derbi odigrali domaći Zenit i CSKA našeg Nikole Vlašića.

Zenit potvrdio naslov prvaka Rusije

Bio je to dvoboj u kojem je Zenit pobijedio 3-1 i tako teoretski osigurao naslov prvaka Rusije za tekuću sezonu. No, na ulicama spomenutog ruskog grada u subotu tijekom noći i tijekom nedjelje došlo je do žestokih okršaja navijača. Portal Balkanski navijači koji se bavi navijačkom subkulturom, te prati navijačko-huliganska zbivanja diljem Europe, prenosi kako je nekoliko osoba lakše povrijeđeno. Na društvenim mrežama, navijačkim kanalima i ostalim komunikacijskim platformama, pojavile su se i snimke okršaja nogometnih huligana…

Ruski huligani probudili nogometni huliganizam i otvorili novo crno poglavlje

Inače ruski nogometni huligani, uz Poljake, smatraju se najgorim i najopasnijim u Europi zato jer su “probudili” nogometni huliganizam i otvorili novo crno poglavlje najvažnije sporedne stvari na svijetu, podignuvši huliganizam na jednu višu, organiziraniju razinu. U videu gore možete vidjeti sukob nogometnih huligana Zenita i CSKA 60 na 60, nakon čega je uletjela policija i prekinula “zabavu”. Tučnjava je trajala nekih 1.20 minuta…

Taktika je u Marseilleu – upalila!

Inače, u Marseilleu su za vrijeme trajanja Eura 2016. godine nerede napravili potpuno trijezni koristeći taktiku, kako su sami poslije otkrili, navlačenja engleskih navijača u sporedne uske uličice. Uz to, kontrolirali su sve okolne ulice, ne dopustivši tako da budu napadnuti s leđa, iznimno motivirani da engleske huligane pošalju u ropotarnicu povijesti…

Spremni i utrenirani

Bili su spremni, utrenirani za mnogo veće napore od tučnjave sa suparničkim navijačima. To su ljudi koji odlučno odbacuju negativni imidž ruske prošlosti o zemlji koja ima ozbiljnih problema s alkoholom, tolikih da je svojedobno poprimila oblike i nacionalne krize. Bilo je to u trenucima raspada Sovjetskog Saveza, kad je u Rusiji zbog problema s alkoholom životni vijek muškaraca pao sa 65 na 57 godina. Pisali smo već o tome…

Dobro se poznaju

Uz spomenuto, iznimno su međusobno dobro povezani i dobro se poznaju. Druže se i kad nema utakmica i tučnjava. Točno znaju kako će tko reagirati u tučnjavama, u određenim situacijama, na koga se može računati više, na koga manje. Tko će stajati u prvoj, drugoj, trećoj “liniji”, kako će reagirati ako stvari za njih tijekom sukoba ne krenu u željenom smjeru.

Ferke

Na ruskoj navijačkoj sceni popularne su tzv. ferke, odnosno dogovorene tučnjave na livadi ili u šumi, daleko od policije i znatiželjne javnosti, s jednakim brojem ljudi, bez oružja, s posebnim kodeksima i pravilima. Nisu im strane tučnjave niti na gradskim ulicama, kao što i sami možete vidjeti u događanjima sad u Sankt Petersburgu.

Navijači na svojim rukama nerijetko imaju bandaže kako bi zaštitili zglobove na rukama, a dobar je pokazatelj da se svi bave nekim borilačkim sportom. Uvježbani Rusi imaju na desetke dobro organiziranih huliganih ekipa. Najpoznatiji ruski nogometni huligani dolaze iz redova CSKA, Spartaka, Dynama, Zenita… No, i u nižim ligama imaju jake huliganske grupe koji su motivirani i gladni dokazivanja na europskoj sceni, koju ne mogu uživati navijajući za svoj niželigaški klub.